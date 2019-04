Uber ostrzega, że nigdy może nie mieć zysków. Spółka od lat notuje straty

Zainteresowanie aplikacją rośnie, a wraz z nią dochody twórców aplikacji. Niestety jeszcze szybciej rosną koszty z nią związane i ciągle nie jest to zyskowny interes, a przynajmniej Uber nie mógł się dotąd pochwalić zyskami. Ani razu. W 2018 roku miał aż 1,8 mld dolarów straty. Rok wcześniej był pod kreską 2,2 mld dolarów.

Pojawiają się więc pytania o to, ile Uber musi mieć klientów, żeby jako firma pochwalić się zyskami. Okazuje się, że odpowiedzi na to pytanie nie znają sami twórcy aplikacji. Co więcej, ostrzegają, że mogą nigdy nie odnotować zysku.