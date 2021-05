Ubezpieczenia OC tanieją. PZU liczy na przełamanie i wzrost cen

Oioe 24 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Zlodzieje i tyle!!!! Jak nigdy nie mialem wypadku ze swojej winy mam pelne znizki to co roku place wiecej a gdy baba we mnie uderzyla aby dostac sprawiedliwe odszkodowanie walka w sadzie trala?3lata!!!!!!! I oni mowia ze traca czy okradaja swoich klientow!!!!!