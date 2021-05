Zyski PZU wzrosły o 700 procent. Banki przestały być ciężarem dla ubezpieczyciela

Poszkodowany ... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

PZU to złodzieje. Mają teraz zyski ale jakim kosztem? Po prostu oszukują ludzi którzy opłacają dobrowolne autocasco. Zaniżają wartość pojazdu przed szkodą a zawyżają koszty naprawy w ten sposób aby wyszła szkoda całkowita i wtedy wypłacają o wiele mniejsze odszkodowanie. Nawet Pani Prezes Zarządu wie o tych praktykach gdyż trzykrotnie ją o tym informowałem. Widocznie te oszustwo dzieje się za zgodą zarządu PZU gdyż na moje informacje Pani Prezes wogóle nie zareagowała. Stąd też takie duże zyski, ale to wszystko jest KRZYWDA LUDZKA. Dodatkowo podczas ubezpieczania PZU ubezpiecza pojazdy wykazując większą wartość a jak dochodzi do szkody to takową wartość zaniża. Najgorsze jest to że żadne środki masowego przekazu nie chcą nagłośnić tych NIEUCZCIWYCH praktyk stosowanych przez PZU.Ludzie w takich przypadkach nie poddawajcie się walczcie o swoje. Ja w chwili obecnej skierowałem sprawę do rzecznika finansowego, który w moim imieniu wystosował pismo do Pani Beaty Kozłowskiej- Chyła Prezes Zarządu PZU. Zobaczymy co z tego wyjdzie jeżeli to nie pomoże wstępuję na drogę postępowania sądowego. W sytuacji gdyby ktoś chciał podjąć nagłośnienie tematu z chęcią udostępnię wszelką dokumentację mojego przypadku. Kontakt telefoniczny 576250760. Pozdraw