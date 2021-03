Ugody z frankowiczami. Nad propozycją szefa KNF pracuje 9 banków

stan 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Jak banki miały zyski (transfer do central) z kredytów frankowych to banksterzy się cieszyli, a teraz liczą straty. Kilka lat temu strat było ok. 50 mld, teraz powyżej 200 mld. Pytanie: czy banksterzy powinni dalej oszukiwać kredytobiorców?