Ujemne oprocentowanie lokat. Rzecznik KNF zabiera głos

Bez żartów. Za darmo chcecie by bank przechowywał Wasze pieniądze? Przecież trzeba trzymać to w skarbcu dobrze zabezpieczonym, ubezpieczonym, strzeżonym, ogrzewanym a to kosztuje. To tak jak byście chcieli trzymać swój drogi samochód w cudzym ogrzewanym strzeżonym garażu za darmo, a może jeszcze oczekiwali za to jakiejkolwiek zapłaty. Ogarnijcie się trochę!!! Banki robią Wam tą łaskę i przysługę że jak dotąd za takie usługi nie dość że opłat nie pobierają, to jeszcze dorzucają parę złotych odsetek. To się musi skończyć!!! Nic za darmo. Twarde prawa rynku.