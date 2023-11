Unia szykuje embargo na LPG z Rosji. Może być gorąco. "Odczujemy podwyżki"

"Stacja Putin" ma zostać zamknięta na dobre. Do 12. pakietu unijnych sankcji - między innymi dzięki działaniom Polski – dołączono embargo na rosyjskie LPG. Warszawa zabiegała o to już przy poprzednim pakiecie, a sam premier Mateusz Morawiecki jeszcze w 2022 roku obiecywał uniezależnienie kraju od rosyjskich dostaw tego paliwa.

Polityczne deklaracje to jedno, a rzeczywiste działania drugie. Polska nie mogła samodzielnie wprowadzić embarga , ponieważ to działanie okazałoby się nie tylko nieskuteczne, ale również szkodliwe dla naszego rynku i niezgodne z polityką Unii.

Rząd PiS kwestię odcięcia się od rosyjskich dostaw LPG uzależniał więc od wspólnej decyzji w Brukseli . Kiedy jednak ta ma szansę realnie zapaść, a embargo zacząć obowiązywać już w 2024 roku, okazuje się, że może generować to poważne problemy, a kraj nie jest przygotowany, aby złagodzić skutki sankcji .

Polska największym rynkiem LPG

– Sankcje raczej nie zaczną obowiązywać z dnia na dzień. Ustalając szczegóły, najpewniej wprowadzony zostanie okres karencji. Mogą być to trzy miesiące, może nawet rok – tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliwa e-Petrol.

Jak wynika z danych Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, import LPG z Rosji w pierwszej połowie 2023 r. przekraczał 50 proc. całego importu. Dla porównania warto sięgnąć do danych Eurostatu i Forum Energii.

W 2022 r. kupiliśmy od Rosjan LPG za 710 mln euro (choć udział rosyjskiego gazu w imporcie do Polski stanowił wtedy 47,1 proc.) , podczas gdy reszta UE łącznie - 417 mln euro. Polska – mimo forsowanego unijnego embarga – pozostała największym importerem LNG z Rosji.

Zużywaliśmy w całym 2022 r. prawie 2,5 tys. ton LPG, z czego zaledwie piątą część stanowiła produkcja własna. To oznacza, że po wejściu w życie embarga na rosyjskie paliwo (przypomnijmy: stanowiące około 50 proc. importu) będzie trzeba pokryć zapotrzebowanie na ok. 700-1000 ton dotąd dostarczanych ze Wschodu.

Czeka nas wzrost cen

Jak wskazują analitycy PIGP, nie jest wykluczone, że od razu po wprowadzeniu embarga może dojść do przejściowych okresów, w których LPG będzie trudno dostępne dla konsumentów. "To o tyle istotne, że w tym scenariuszu zaczną się szybko kurczyć zapasy benzyny na stacjach w Polsce" – wskazuje Izba.

Problem dla rolników i odbiorców komunalnych

– Prawdziwy problem będą miały firmy z sektora rolniczego: fermy kurcząt, suszarnie kukurydzy i innych zbóż czy pieczarkarnie. Tam LPG jest istotnym paliwem i to do nich firmy zapewne, w razie kryzysu, będą w pierwszej kolejności musiały dowieźć paliwo, kosztem nawet kierowców – wyjaśnia dr Bogucki.

Polskie domy ogrzewane butlami

Polska ma bowiem innych dostawców. Jak choćby Szwecja, która zajmuje drugie po Rosji miejsce w polskim imporcie tego gazu. W pierwszym kwartale 2023 r. odpowiadała za 23,4 proc. dostaw (w całym 2022 r. było to 30,3 proc., a w 2021 r. – 20,3 proc.).

Pozostali dostawcy LPG do Polski obsługiwali w pierwszym okresie 2023 r. w okolicach 5 proc. importu. Byli to: Wlk. Brytania (4,6 proc.), Niderlandy (4,7 proc.) oraz Kazachstan (4,9 proc.). Do dyspozycji mamy także paliwo z portów ARA (Amsterdam, Antwerpia, Rotterdam). Te jednak zwykle oferują droższe paliwo, a dochodzi tu jeszcze kwestia możliwości i kosztów transportu.