Unified Factory prognozuje 6,2 mln zł straty netto w 2019 r. po aktualizacji

Jako uzasadnienie aktualizacji prognozy finansowej na 2019 rok podano znacząco niższą od prognozowanej za pierwsze półrocze 2019 roku sprzedaż systemu Customer Service Automation. Jest to spowodowane wolniejszą niż zakładano realizacją umów z Netią, wynikającą z opóźnień w składaniu kolejnych zleceń zarówno na produkt UF Easy jak i UF Pro. Ponadto trwający kryzys wizerunkowy spółki wpływa na wydłużony - w stosunku do założeń - okres zawierania nowych kontraktów. Jako podmiot znajdujący się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego bez zawartego układu z wierzycielami, spółka - mimo wstępnego zainteresowania swoimi rozwiązaniami wielu klientów - wzbudza niepewność dotyczącą zapewnienia terminowej realizacji wdrożeń oraz utrzymania systemu w przyszłości. Powoduje to konieczność korekty zakładanych przychodów, poziomu EBITDA oraz powiększenia straty netto na koniec 2019 roku mimo systematycznego obniżania bieżących kosztów działalności (na koniec czerwca wynosiły one poniżej 500 tys. zł), podano również.