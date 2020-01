UTK: Kolejowe przewozy towarowe spadły wg masy o 5,5% r/r w 2019 r.

"Wyniki za pierwsze i drugie półrocze 2019 r. były zbliżone, jednak w porównaniu z rokiem poprzednim większy spadek masy przewożonych towarów miał miejsce w drugiej połowie roku. Dane za 2019 r. pozwalają również zauważyć rosnące zainteresowanie wejściem na rynek przez nowych przewoźników. W 2019 r. ośmiu nowych przewoźników zrealizowało przewozy ładunków. Usługi transportu kolejowego zaczynają świadczyć operatorzy logistyczni, przewoźnicy należący do międzynarodowych przedsiębiorstw kolejowych, ale także do przedsiębiorstw i producentów np. kruszyw" - czytamy w raporcie.

"W ostatnich latach rośnie jednak udział mniejszych przewoźników, którzy stosunkowo krótko funkcjonują na rynku. W 2019 r. przedsiębiorcy, których udział w rynku nie przekraczał 1%, przetransportowali łącznie 13% masy ładunków. W przypadku pracy przewozowej łączny udział takich przewoźników wyniósł 10%. Mniejsi przewoźnicy to np. operatorzy logistyczni, którzy obecnie sami realizują przewozy do terminali, przedsiębiorstwa dla których przewozy kolejowe stanowią działalność pomocniczą w stosunku do głównego rodzaju działalności oraz przewoźnicy należący do międzynarodowych przedsiębiorstw mających swoje przedstawicielstwa w wielu krajach Europy" - czytamy dalej.