Vabun zmieni branżę. Marka perfum Radosława Majdana na sprzedaż

To koniec firmy Vabun, jaką znaliśmy do tej pory. Twarzą marki perfum był przez dekadę Radosław Majdan, który był głównym motorem napędowym sprzedaży. Z piłkarza i celebryty przeobraził się też w poważnego prezesa i akcjonariusza giełdowej spółki.

Vabun, po dokonaniu analiz różnych opcji, podjął decyzję o sprzedaży części przedsiębiorstwa. To, co zostanie, będzie włączone do innego podmiotu działającego w - jak wskazuje sama spółka - innej, bardziej perspektywicznej branży.

Co jest na sprzedaż? Najistotniejsze aktywa Vabun, czyli wszelkie prawa do nazwy i marki 'Vabun' (logo, znak graficzny itd.) czy prawa do strony internetowej (loginy, treści, zawartość, zdjęcia, filmy, sklep internetowy, prawa do domen).