WA: Produkcja stali w Polsce spadła o 24,2% r/r do 0,64 mln ton w styczniu

"Produkcja stali surowej w Chinach w styczniu 2020 r. wyniosła 84,3 mln ton, co oznacza wzrost o 7,2% w porównaniu ze styczniem 2019 r. Indie przetworzyły 9,3 mln ton stali surowej w styczniu 2020 r., co oznacza spadek o 3,2% wobec stycznia 2019 r. Japonia wyprodukowała 8,2 mln ton stali w styczniu 2020 r., co oznacza spadek o 1,3% wobec stycznia 2019 r. Produkcja stali surowej w Korei Południowej wyniosła 5,8 mln ton w styczniu 2020 r., co oznacza spadek o 8% wobec stycznia 2019 r." - czytamy w komunikacie.