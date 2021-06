Wariant delta straszy na rynku ropy naftowej

Poniedziałkowa sesja na rynku ropy naftowej przyniosła pierwsze od ponad miesiąca solidniejsze dzienne tąpnięcie notowań. Cena ropy gatunku Brent spadła o prawie 2,7 proc. i powróciła do okolic 74 dolarów za baryłkę. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy od 2018 roku przekroczyła poziom 75 dolarów za baryłkę .

Natomiast notowania amerykańskiej ropy WTI spadły mniej dynamicznie, co wynika m.in. z relatywnie powolnego wzrostu produkcji ropy naftowej w tym kraju po pierwszych uderzeniach pandemii.

- Na razie spadki te nie oznaczają jeszcze diametralnej zmiany na wykresie cen ropy naftowej, jednak pokazują, że w optymistycznym obrazie tego rynku zaczynają pojawiać się rysy. Wynikają one przede wszystkim z coraz częściej nawracających spekulacji na temat kolejnej fali pandemii - ocenia Dorota Sierakowska, analityk surowcowy DM BOŚ.

- Liczba zakażeń wariantem Delta rośnie niepokojąco już w wielu krajach, co przekłada się na wznawianie restrykcji. Co ważne, nowy wariant koronawirusa dotyka także osoby zaszczepione, a to kładzie się cieniem na ambitne plany zmniejszania obostrzeń na świecie, dotyczących przemieszczania się - dodaje.