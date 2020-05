Warren Buffett traci i ucieka z linii lotniczych. Ważny sygnał dla całego rynku

Berkshire Hathaway to amerykański holding, który nadzoruje i zarządza liczne spółki oraz zajmuje się działalnością ubezpieczeniową. Jego prezesem jest Warren Buffett. Holding sobotę odnotował rekordową stratę netto w wysokości prawie 50 miliardów dolarów. Ma to związek z pandemią, w wyniku której gwałtownie spadły ceny akcji, ale jednocześnie nie zagroziło to zyskowi operacyjnemu, który wręcz wzrósł - informuje serwis CNBC.

Czy wyparowanie około 50 miliardów dolarów, czyli ponad 200 miliardów złotych martwi Buffetta? Pewnie do pewnego stopnia tak, ale serwis CNBC przekonuje, że wahania wyników netto Berkshire zdarzają się często i nie spędzają miliarderowi snu z powiek. Wahania te mają wynikać z tego, że do szybkiego raportowania o stratach holding jest zmuszony przez przepisy i to nawet w sytuacji, gdy straty te wydają się łatwe do nadrobienia i wynikają tylko z chwilowych zawirowań.