Ważny polityk PO pokazał wykres. Twierdzi, że to zasługa zwycięstwa opozycji

WIG20 mocniejszy niż DAX i S&P

Wzrost gospodarczy w Polsce odnotowany na świecie

Według prognoz w 2023 roku PKB Polski ma wynieść ok., 842 mld dol., co daje nam 21. gospodarką świata. W 2022 roku osiągnęliśmy wynik na poziomie 688 mld dol. Indonezja jest 16. (1,4 bln dol. rok wcześniej 1,3), Meksyk zajmuje 12. miejsce (1,8 bln dol., w 2022 1,4), Brazylia jest na 9. (2,1 bln dol. w 2022 1,9 bln), a Indie plasują się na piątym miejscu (4 bln dol. w 2022 3,3 bln).

Polska giełda z rekordem, złoty mocny

O tym, że polska gospodarka ma dobry czas świadczą też inne dane. W poniedziałek giełda odnotowała w poniedziałek historyczny odczyt. Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) uzyskał wartość przekraczającą 75 tys. punktów . I chociaż nie udało się jej "dowieźć" do zamknięcia sesji, to był to najwyższy odczyt w historii.

Mocno trzyma się też złoty, który od kilku dni oscyluje wokół 3,99 zł za dolara i 4,36 zł za euro - co jest wynikiem najlepszym od (odpowiednio) wakacji i pandemii. Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, to nie tylko efekt tego, co dzieje się w Izraelu. Atrakcyjność złotego w krótszej perspektywie wzmacnia prawdopodobne utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Inwestorzy optymistycznie patrzą też na relacje Polski i Unii Europejskiej. To jednak nie wszystko.