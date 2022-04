Węgiel wraca do łask. Przez politykę Rosji i wojnę w Ukrainę

Światowe gospodarki dążą do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, więc wydawać by się mogło, że węgiel wkrótce odejdzie do lamusa. Tymczasem rzeczywistość jest inna - uzależnienie państw od tego surowca jest najsilniejsze od lat. Popyt na niego jest związany z niedoborem gazu ziemnego oraz wojną w Ukrainie. Odejścia od niego nie ułatwia fakt, że jest on tani - pisze Bloomberg.