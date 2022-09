Mieli sprowadzić do Polski setki ton węgla. "Do dziś nie przypłynął ani jeden statek"

Spółka sprowadzi 10 mln ton węgla

Spółka PGE Paliwa poinformowała w środę, że do 30 kwietnia 2023 roku sprowadzi 10 mln ton zamówionego węgla. Do 30 września do Polski ma trafić z tego 2,5 mln ton, a od września będzie to 1,1 mln ton miesięcznie, co przekłada się na 25 statków z węglem co miesiąc.