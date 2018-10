Kolejne spadki na Wall Street. Giganci sporo stracili

Na piątkowej sesji Amazon stracił niespełna 8 proc. - to jeden z najwyższych spadków wśród spółek notowanych na amerykańskim indeksie Nasdaq. Choć na starcie sesji wydawało się, że może być jeszcze gorzej. Kurs akcji na otwarciu z 1780 dol. spadł w pewnym momencie nawet do 1603 dol. Ostatecznie sesja zamknęła się na kursie 1642, co oznaczało dokładnie 7,82 proc. spadku.

- Google i Amazon nie spełniły oczekiwań co do poziomu przychodów. W kursach akcji obu spółek jest już wiele dobrych informacji, a biorąc pod uwagę, jak nerwowy jest obecnie rynek, widać, że szuka on powodów do przeceny - dodał z kolei Mohammed Kazmi, zarządzający portfelami z Union Bancaire Privée.