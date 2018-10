Snapchat na giełdowym dnie. Nadzieja w starszych użytkownikach

Fot. REUTERS Prezes Evan Spiegel kończy z ideą serwisu dla młodzieży. Nie spinało się to finansowo

- Przyśpieszony redesign Snapchata rozwiązał jedne problemy, ale stworzył wiele innych - przyznał szef Snapchata. Nadszedł czas na przyciągnięcie starszych użytkowników. Inaczej może zabraknąć pieniędzy.

Przychody rosną powoli, za to straty nie maleją - taka jest historia finansowa Snapchat Inc., właściciela jednego z najpopularniejszych serwisów społecznościowych na świecie, który szczególnie upodobali sobie młodzi internauci. W ubiegłym roku spółka straciła 3,5 mld dol., a w tym roku kwartalne straty nie schodzą poniżej 350 mln dol. Żeby jeszcze przychody jakoś dynamicznie szły w górę.

Te w finansowym drugim kwartale roku, który dla Snapchata kończy się w sierpniu wzrosły do 262 mln dol. To o 30 mln dol. więcej niż w kwartale pierwszym, ale o 23 mln dol. mniej niż w czwartym kwartale ubiegłego roku. Na nadrobienie gigantycznych strat się nie zanosi.

To nie jest może wiadomość, która załamałaby kursem giełdowym, gdyby jeszcze spółka pokazała, że zyski może nie dziś, ale na pewno jutro, albo pojutrze, czyli gdyby liczba użytkowników szła mocno w górę. A w drugim kwartale po raz pierwszy w historii serwis raportował spadek liczby użytkowników. Było ich 188 mln na koniec sierpnia, w porównaniu z 191 mln trzy miesiące wcześniej.

Na koncie spółki jest jeszcze 393 mln dol. środków pieniężnych i 1,2 mld dol. w inwestycjach krótkoterminowych. Przy ostatnich stratach i nawet utrzymaniu liczby użytkowników starczy może na pięć kwartałów.

Już w sierpniu zarząd Snapchata przyznawał, że za spadek liczby użytkowników odpowiada redesign strony. Od momentu opublikowania danych za drugi kwartał akcje Snapchata spadły o 40 proc. do 7 dol. we wtorek. To rynkowe dno dla akcji spółki.

Wartość rynkowa Snapchata zeszła poniżej 10 mld dol. Przypomnijmy, że w momencie debiutu w marcu 2017 doszła do 34 mld dol., a pierwsze notowanie skończyło się wzrostem o 40 proc. do 24 dol. za akcję.

Nadzieja w starszych użytkownikach

Nadzieja wróciła dopiero we wtorkowy wieczór 9 października, już po zamknięciu notowań na Wall Street. Serwis online Cheddar dotarł do notki Evan'a Spiegel'a, prezesa Snapchata, datowanej na 26 września. Pisze, że ma zamiar uzyskać pełną rentowność serwisu do 2019 roku.

Zmieniają się priorytety - teraz serwis ma zamiar przyciągnąć starszych użytkowników, zwiększyć liczbę aktywnych reklamodawców oraz lepiej obsługiwać użytkowników z rynków wschodzących poprzez redesign aplikacji pod Androida. Spółka nie potwierdziła jeszcze tych planów oficjalnie, ale w notowaniach pozagiełdowych kurs wzrósł do 8,10 dol.

