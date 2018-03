Trump zablokował wielką fuzję. Na Wall Street przecena ofiar prezydenta

Fot. EPA/DAVID MAXWELL Donald Trump ostrymi metodami chce chronić gospodarkę USA

Biały Dom zablokował próbę przejęcia amerykańskiego producenta chipów graficznych. Singapurska firma, która próbowała to przeprowadzić, miała powiązania z Huawei, który zyskałby monopol na rynku.

Singapurski koncern Broadcom chciał przejąć Qualcomm Inc, ale musi odejść z kwitkiem. Na transakcję nie zgodził się Donald Trump. Tłumaczy to "bezpieczeństwem narodowym" - podaje Reuters.

Chodzi o branżę, w której działa firma z San-Diego. To producent chipów graficznych do urządzeń mobilnych, który wyrósł na największego konkurenta chińskiej Huawei Technologies Co.

Qualcomm Inc wyceniany jest na giełdzie w Nowym Jorku na 93 mld dol., a Broadcom proponował cenę 117 mld dol. Co z tego, skoro analiza wniosku przez Komitet ds. Inwestycji Zagranicznych w USA, kierowany przez Departament Skarbu Białego Domu skończyła się jego odrzuceniem?

Huawei chce zmonopolizować rynek?

Powody to zbyt silne związki Broadcom z "trzecimi firmami zagranicznymi". Choć te nie zostały wskazane z nazwy, to napisano, że chodzi o rozwój tzw. technologii 5G. Technologii, która ma osiągać prędkości transferu rzędu dziesiątek tysięcy megabitów na sekundę do tysięcy użytkowników równocześnie, czyli będzie 10-krotnie szybsza niż obecne najbardziej zaawansowane LTE. To ma być rewolucja na rynku telekomunikacyjnym.

W tej technologii Qualcomm dysponuje 15 proc. patentów, Nokia 11 proc., a chińscy producenci 10 proc. - tak wyliczyła firma analityczna Jefferies. Z tych ostatnich głównym ,,rozgrywającym" jest chiński Huawei. I to właśnie związków z tą firmą najbardziej obawiali się najprawdopodobniej urzędnicy Trumpa. Huawei ma dominującą pozycję w Chinach i oczekuje się, że będzie też największym dostawcą urządzeń do 5G na świecie.

Reuters podaje, że źródło wtajemniczone w przyczyny decyzji odmawiającej przejęcia wskazuje, że "jeśli transakcja zostanie zakończona, wojsko USA obawia się, że w ciągu 10 lat Huawei będzie dominującym graczem we wszystkich technologiach i w zasadzie amerykańscy operatorzy telekomunikacyjni nie mieliby wyboru i będą musieli kupić sprzęt Huawei".

Wielu producentów smartfonów liczy na to, że Qualcomm będzie w stanie dostarczyć chipset 5G już pod koniec 2018 roku, a pierwsze telefony pojawią się w 2019 r.

Co ciekawe, to dopiero piąty przypadek odmowy przez Biały Dom przejęcia amerykańskiej firmy. Decyzji administracji Trumpa nie zmieniła nawet deklaracja prezesa Broadcom Hock Tana, który zadeklarował w Białym Domu, że przeniesie siedzibę spółki do USA z Singapuru.

Akcje w dół

Akcjonariusze Qualcomm nie będą szczęśliwi z decyzji Trumpa. W notowaniach posesyjnych akcje spadły o 4,3 proc. To zresztą niejedyna reakcja giełdy na protekcjonistyczne zapędy prezydenta.

W poniedziałek przez spadki akcji Boeinga i Caterpillar doprowadziły do zniżki najważniejszych indeksów na Wall Street, czyli Dow Jones Industrial (-0,6 proc.) i S&P500 (-0,13 proc.). Cła na stal i aluminium właśnie w nich mogą uderzyć najbardziej.

