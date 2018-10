Ursus na dnie. Giełda przestała wierzyć w spółkę

Kurs akcji Ursusa zszedł we wtorek o 9 proc. do nawet 1,21 zł, czyli najniższego poziomu w historii. Wartość spółki skurczyła się do 78 mln zł. Poprzedni najniższy kurs - 1,26 zł - odnotowano 17 lipca 2012 roku niedługo po debiucie na giełdzie.

Grupa kapitałowa Ursus od czwartego kwartału ubiegłego roku do połowy 2018 r. straciła łącznie 45 mln zł. W ten sposób kapitał własny spadł z 142 do 86 mln zł. Po realizacji wspieranych przez rząd kontraktów dla Afryki pozostała pustka, której nie udało się zapełnić.

Niska sprzedaż ciągników

Co więcej, udział Ursusa w rynku spadł z 8,7 proc. rok temu do 4,5 proc. w roku bieżącym. Trzeci kwartał dał tylko niewielką poprawę. Choć spółka argumentowała w ostatnim sprawozdaniu finansowym, że niższe przychody to efekt opóźnień w realizacji wniosków o dofinansowanie w ramach programu unijnego na lata 2014-2020, to jednak po spadku udziału rynkowego widać, że innych dostawców ten problem nie dotknął z taką siłą.