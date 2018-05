Historyczne wzrosty Wirtualnej Polski. Rosną przychody, EBITDA, zysk netto. A kurs blisko maksimów

Fot. Wirtualna Polska Spółka kierowana przez Jacka Świderskiego zanotowała rekordowy kwartał

- To był najlepszy kwartał od czterech lat, czyli od czasu gdy łączyliśmy o2 z Wirtualną Polską - mówi wprost Jacek Świderski, prezes WP Holding. Dobra sytuacja na rynku, zmiany w sprzedaży reklam a także wzrost liczby użytkowników przełożył się na wyniki. Do tego spółka konsekwentnie zwiększa swoje zaangażowanie na rynku e-commerce.

Świderski znany z tego, że w nietypowy sposób mówi o wynikach swojej firmy, na spotkaniu z dziennikarzami przyrównał początek roku do startu wojskowego odrzutowca. W górę wznosi go zwłaszcza rosnąca EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami czy amortyzacją). Ta rok do roku urosła aż o 54 proc. i wyniosła 32 mln zł.

Przychody urosły 12 proc. do niecałych 115 mln zł. Coraz więcej w nich stanowi sprzedaż nie tyle reklam, co z produktów i usług. WP Holding to już bowiem w 60 proc. e-commerce.

- Cztery lata temu było to zaledwie 5 proc. To pokazuje, jak przekręcamy ten tankowiec - tłumaczył obrazowo Świderski. Dodał, że wprawdzie e-commerce jest dziś jeszcze w "startupowej fazie", więc EBITDA nie jest tam duża. Jednocześnie jednak stale rośnie.

WP Holding kilka dni temu poinformował, że jego spółka wakacje.pl kupiła za 10 mln firmę MyTravel.pl. Transakcja wbrew pozorom miała głównie umocnić lidera rynku pod względem liczby punktów stacjonarnych. MyTravel.pl ma bowiem 110 placówek w innych lokalizacjach niż mają wakacje.pl

- Wiele osób nadal sprawdza online, ale podpisuje umowy offline. Stąd inwestycje w nowe punkty. MyTravel.pl pomoże nam szczególnie na rynku południowo-zachodniej Polski - dodał Świderski.

W I kwartale spółka wykupiła też większość udziałów w Domodi.pl. Zmieniono w związku z tym prezesa. Nowym został Adam Plona, który wcześniej pracował w części medialnej Wirtualnej Polski. Jacek Świderski przyznał, że ten awans pociągnęła za sobą szereg innych zmian kadrowych.

Przede wszystkim zdecydowano się oddzielić zarządzanie holdingiem od zarządzania poszczególnymi jego częściami. Za część mediową odpowiada Joanna Pawlak, a spółki e-commercowe raportują do wiceprezesa Grzegorza Kruka.

- To były duże zmiany, ale jesteśmy zadowoleni z tej nowej struktury i jej wdrożenia. Dzięki temu mogę mocniej skupić się na e-commerce, w tym szczególnie na akwizycjach - tłumaczył Świderski.

Poza wakacje.pl Wirtualna Polska ma też serwisy takie jak Homebook (sprzedaje m.in. meble i akcesoria do domu), Allani.pl czy nocowanie.pl. Po chwilowych kłopotach związanych ze zmianami na rynku bankowym (m.in. wprowadzenie podatku bankowego) coraz lepiej radzi sobie też porównywarka finansowa Totalmoney.pl. Świderski przyznał, że w ostatnim czasie jej wzrosty to efekt sprzedaży pożyczek pozabankowych.

Już 75 proc. zgód RODO

Świderski przyznał, że pierwsze miesiące 2018 r. to świetny początek na rynku reklamy. Jego zdaniem trend utrzyma się także w pozostałych kwartałach. Przychody rosną tu także dzięki zmianom, jakie wprowadzono w zeszłym roku. Po pierwsze z reklamodawcami WP rozlicza się tylko za banery, które użytkownicy zobaczyli. Dotąd przez lata portale rozliczały się za reklamy, które były na przykład na dole strony i większość użytkowników ich nigdy nie widziała.

WP jako pierwsza odeszła od tego modelu. Aby więcej zarabiać, spółka mocno walczy o zwiększenie viewability, czyli wskaźnika pokazującego jak procent reklam widzi użytkownik. Obecnie jest to już 66 proc.

Drugą zmianą było wprowadzenie narzędzia marketing cloud. Pozwala on śledzić użytkownika w jego procesach zakupowych i podpowiadać mu kolejne. Na przykład jeśli ktoś kupił dziś wózek dla dziecka, to można podejrzewać, że za 2-3 miesiące będzie potrzebował pieluch. Reklama zmienia się wraz ze zmianami potrzeb użytkownika. Świderski ujawnił, że z modelu marketing cloud korzysta już 3/4 reklamodawców.

- To są źródła tego szczęścia w I kwartale. A to wszystko przy gwałtownym wzroście liczby dzienny użytkowników. Więcej internautów i lepsze dopasowanie narzędzi reklamowych przekłada się na większe zyski - przyznał prezes.

Wirtualna Polska szykuje się też na wdrożenie RODO. Aby móc dalej wyświetlać spersonalizowane reklamy firma musi zebrać zgody od swoich użytkowników. Obecnie podpisało je już 75 proc. internautów.

- Nie oznacza to, że użytkownikom, którzy nie wyraża zgody, nie będą wyświetlane reklam. Będą, ale gorzej dopasowane. Nie powinno to wpływać na nasze przychody. Liczba tych zgód gwałtownie przyspiesza. Zaraz powinno przekroczyć 80 proc. - dodał Świderski.