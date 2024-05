Wielki projekt Rosji i Chin. Putin chce rozszerzyć go ropę

Wielki gazociąg biegnący z Rosji do Chin przez Mongolię ma mieć przepustowość 50 mld m sześc. rocznie. Problem w tym, że hucznie zapowiadana inwestycja wciąż jeszcze ruszyła. Projektowanie rozpoczęło się w 2020 roku. Rosjanie zapowiadali rozpoczęcie prac budowlanych w 2024 r., a eksploatacja miała się zacząć jeszcze przed 2030 r.

Gazociąg ma mieć długość 6,7 tys. km i w perspektywie do 2030 roku przesyłać nawet 98 mld m sześc. gazu rocznie. W jego śladzie Rosja chce pociągnąć ropociąg. Ropa i gaz stały się bowiem głównymi surowcami eksportowymi do Chin.

Dolar na celowniku

Putin powiedział też, że amerykańska polityka sankcji podważą zaufanie do dolara, a groźba nałożenia ich na chińskie banki, które ułatwiają Rosji przeprowadzanie międzynarodowych transakcji, jest "całkowicie pozbawiona zdrowego rozsądku" i dowodzi "głupoty" Waszyngtonu.

Putin chce dostępu informacji z chińskich satelitów

Rosyjski dyktator ocenił też, że ataki w regionie Charkowa są odpowiedzią Rosji na ukraińskie ostrzały regionu biełgorodzkiego, a jeśli będą one kontynuowane, to siły rosyjskie "będą zmuszone utworzyć strefę buforową, strefę sanitarną".

Putin petentem Xi

W czwartek portal Business Insider, opierając się na rozmowach z ekspertami, napisał, że Putin usiłuje zrównoważyć rosyjsko-chińskie stosunki ekonomiczne, ponieważ od agresji na Ukrainę Rosja znalazła się w tej relacji w roli petenta . Oferta dostaw rosyjskiego gazu przez nowy gazociąg miałaby związać oba państwa "bliższym sojuszem geopolitycznym" i doprowadzić do większej równowagi w ich wymianie handlowej.

Czas gra jednak na korzyść Chin, które mogą zaczekać na większe dostawy gazu do lat 30. tego wieku. Pekin liczy bowiem na to, że coraz bardziej uzależniona od niego i zwasalizowana Rosja udostępni mu swoje najnowsze technologie wojskowe, co pozwoliłoby im na duży skok rozwojowy tego sektora - przekazał Business Insider.