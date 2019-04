Wikana miała 4,34 mln zł straty netto, 1,96 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Naszym głównym celem, na którym będziemy się koncentrować w najbliższym czasie, poza terminową spłatą zobowiązań, których termin zapadalności przypada na bieżący rok, jest planowe rozpoczęcie przygotowywanych projektów, a następnie realizacja tego co nie do końca udało nam się osiągnąć w roku obrotowym 2018 (z powodu opóźnień powstałych z winy generalnych wykonawców w realizacji dwóch projektów, jak również z powodu kwestii formalnych związanych z uzyskaniem przez spółki z Grupy pozwoleń na użytkowanie inwestycji realizowanych przed dniem 31 grudnia 2018 r.), czyli przeniesienia własności lokali zgodnie z zakładanymi harmonogramami, co - mamy nadzieję - znajdzie przełożenie na wyniki przyszłych okresów i ugruntowanie pozycji Wikana wśród czołowych deweloperów" - napisal zarząd w liście do akcjonariuszy.