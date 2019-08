Wirtualna Polska Holding podsumowuje półrocze. Wskaźniki finansowe na plus

20 mln 900 tys. realnych użytkowników w ciągu miesiąca, 335 mln zł przychodów oraz 22,8 mln zł zysku. To w dużym skrócie wyniki pierwszego półrocza spółki. Wirtualna Polska Holding podsumowała drugi kwartał i pierwsze sześć miesięcy tego roku.

- Kolejny dobry kwartał za Wirtualną Polską. Od czterech lat nieustannie rośniemy. Przez ten okres nie było żadnego kwartału spadków i żadnej zmarnowanej okazji do rozwoju. To wyjątkowa sytuacja, by spółka giełdowa odnotowała przez tak długi okres konsekwentne wzrosty. I to zarówno na poziomie przychodów, jak i na poziomie zysków EBITDA - mówi Jacek Świderski, prezes WP Holding.

Spółka w pierwszym półroczu 2019 roku miała ponad 335 mln zł przychodów ze sprzedaży. To oznacza wzrost o 34 proc. w porównaniu do tego samego okresu z 2018 roku.

Jednocześnie oznacza to podwojenie przychodów z pierwszego kwartału tego roku. Pierwsze trzy miesiące Wirtualna Polska zamykała mając ponad 150 mln zł przychodów. Kolejne trzy miesiące to dodatkowe blisko 185 mln zł przychodów.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przychody WP Holding przekroczyły poziom 600 mln zł (za okres od 30 czerwca 2018 do 30 czerwca 2019).

Zysk netto w pierwszym półroczu zamknął się kwotą 22,8 mln złotych. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o około 20 proc. - w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosił 46 mln zł, za pierwsze półrocze 2019 roku wyniósł 55 mln zł.

Rosnące wyniki

Warto również dodać, że półroczny zysk netto byłby wyższy - jednak firma musi dopłacić 11,6 mln zł za przejęty przed laty serwis Nocowanie.pl. Dlaczego tak się stało? Wyniki finansowe Nocowanie.pl były wyższe od zakładanych w momencie przejęcia. Dlatego kolejny pakiet 25 proc. akcji został wyceniony po prostu wyżej. Warto przypomnieć, że 75 proc. udziałów w serwisie zostało kupione w 2016 roku za kwotę 22 mln zł.

Konsekwentnie, kwartał za kwartałem, spada również zadłużenie spółki. W ostatnim kwartale firma dokonała kolejnych spłat - w sumie blisko 10 mln zł. Zmniejszyły się również łączne zobowiązania długoterminowe.

Coraz silniejszą pozycję w grupie pod względem przychodów mają firmy z segmentu e-commerce. Prezes Jacek Świderski od dawna swój biznes określa mianem "handlowo-mediowego dwumasztowca". W tej chwili oba maszty są identycznie duże. W drugim kwartale, podobnie jak w pierwszym, żółta koszulka lidera wzrostów pozostaje w Extradom. Żadna ze społek zależnych nie zanotowała ujemnego wyniku, wszystkie rosły.

Wirtualna Polska Holding podsumowuje półrocze. Zysk i przychody rosną

Wiceprezes WP Holding Elżbieta Bujniewicz-Belka podsumowując wyniki finansowe, podkreślała, że wzrosty spółki wynikają nie tylko z przejęć. To również efekt zmian organizacyjnych.

- Z perspektywy firmy w ostatnim kwartale wydarzyły się dwie niezwykle ważne rzeczy. Po pierwsze internet przegonił telewizję pod względem wydatków reklamowych. Czekaliśmy na ten moment od lat - żartował prezes Jacek Świderski. - Z drugiej strony wyniki rynku reklamowego pokazują doskonale, że Wirtualna Polska Holding rośnie szybciej niż globalni konkurenci, w tym Google i Facebook - tłumaczył.

- Przez lata słyszeliśmy, że globalne platformy będą dla polskich wydawców zagrożeniem, że zmienią nasze modele biznesowe. W przypadku Wirtualnej Polski tak się nie stało. Jesteśmy w stanie rozwijać się dynamicznie - mówił.

Nowoczesne technologie

W przypadku Wirtualna Polska Media kluczowe było poprawienie widoczności reklam - co nie przekłada się na ich większą liczbę. Jak podkreślał prezes Jacek Świderski, wskaźniki widoczności reklam są zdecydowanie wyższe niż u bezpośrednich konkurentów. To pokłosie na przykład wieloletniego rozwijania narzędzi do analizy danych.

Jednocześnie jako pierwsza w Polsce WP wprowadziła technologię DAI (Dynamic Ad Insertion), która polega na zastąpieniu bloku w telewizji linearnej, reklamą wideo online. DAI z powodzeniem wdrożono w usłudze WP Pilot, na razie na kanale Telewizja WP.

Każdy oglądający telewizję WP poprzez usługę WP Pilot widzi zupełnie inną reklamę podczas trwania standardowego bloku reklamowego. Co to zmienia? Po pierwsze, żaden użytkownik nie będzie w kółko widział tego samego spotu. Dziś zdarza się, że jedna reklama jest wyświetlana oglądającemu nawet kilkaset razy. Po drugie, zmiana pozwala lepiej adresować ofertę dla reklamodawców. Docierają dokładnie do potencjalnie zainteresowanego użytkownika.

- Reklama internetowa jest blisko cztery razy droższa niż reklama telewizyjna. Mamy umiejętności, mamy możliwości efektywnego dopasowania reklam, jesteśmy na dodatek w stanie zapewnić popyt na reklamę. W sprawie DAI prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami - mówi.

Wirtualna Polska to grupa spółek działających w mediach i e-commerce. Jest właścicielem portalu horyzontalnego - Wirtualnej Polski. Prowadzi też portal o2 oraz specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, WP abcZdrowie oraz dobreprogramy.pl.

W branży e-commerce WP działa w obszarze turystyki (Wakacje.pl, Nocowanie.pl i eHoliday.pl), mody (Domodi.pl i Allani.pl), urządzania wnętrz (Homebook.pl) i projektowania domów (Extradom.pl) oraz usług finansowych (TotalMoney.pl).

- Prowadzimy wiele rozmów akwizycyjnych, ale trudno jest mi w tej chwili wyrokować, co uda się doprowadzić do końca. Na tę chwilę nie mam nic do ogłoszenia - podsumował konferencję wynikową Jacek Świderski. Zaznaczył jednak, że "akwizycje Wirtualnej Polsce" wychodzą na dobre. - Z blisko 20 spółek, które przejęliśmy, żadna nie zaliczyła wpadki - dodawał.

