Wirtualna Polska Holding podsumowuje półrocze. Zysk i przychody rosną

Giełdowi giganci właśnie zaczynają sezon podsumowań - za nami pierwsze sześć miesięcy tego roku. Wyniki finansowe zaprezentowała właśnie Wirtualna Polska Holding. Spółka w pierwszym półroczu 2019 roku miała ponad 335 mln zł przychodów ze sprzedaży. To oznacza wzrost o 34 proc., w porównaniu do tego samego okresu 2018 roku.

Jednocześnie oznacza to podwojenie przychodów z pierwszego kwartału tego roku. Pierwsze trzy miesiące Wirtualna Polska zamykała mając ponad 150 mln zł przychodów. Kolejne trzy miesiące to dodatkowe 185 mln zł przychodów.

Wynik netto w całym półroczu zamknął się kwotą 22,8 mln złotych.

(WPH)

W pierwszym półroczu segment online odpowiadał za 325 mln zł przychodów, z kolei segment telewizji odpowiadał za około 10 mln zł przychodów. Jeszcze rok temu online odpowiadał za 243 mln zł przychodów, a segment TV za około 6 mln zł. To doskonale pokazuje skalę wzrostów w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.

Rosnące wyniki finansowe to efekt rozwoju nowoczesnych technologii. WPH jednocześnie rozwija dwie istotne technologie reklamowe: marketing automation i DAI (Dynamic Ad Insertion). Pozwalają one na dobudowywanie zasięgów i lepszą personalizację reklam, zarówno display, jak i wideo.

(WPH)

DAI polega na zastąpieniu bloku w telewizji linearnej, reklamą wideo online. Technologię testowo wdrożono w usłudze WP Pilot - na razie na kanale Telewizja WP. Według ostatnich analiz wskaźnik viewability reklam wyświetlanych w ten sposób sięga aż 93 proc.

- Dzięki DAI można realizować efektywniejsze kampanie reklamowe. Jesteśmy gotowi, by w usłudze WP Pilot, wdrożyć tę technologię w kolejnych kanałach, jeśli tylko pozwoli na to regulator. Tzw "addressable TV" staje się standardem na zachodzie, chcemy przyczynić się do jego rozwoju w Polsce - tłumaczył prezes Jacek Świderski podczas prezentacji wyników za pierwszy kwartał. Wtedy właśnie WP ogłosiło rozwój DAI.

Każdy oglądający telewizję WP poprzez usługę WP Pilot widzi zupełnie inną reklamę podczas trwania standardowego bloku reklamowego.

Co to zmienia? Po pierwsze, żaden użytkownik nie będzie w kółko widział tego samego spotu. Dziś zdarza się, że jedna reklama jest wyświetlana oglądającemu nawet kilkaset razy. Po drugie, zmiana pozwala lepiej adresować ofertę dla reklamodawców. Docierają dokładnie do potencjalnie zainteresowanego użytkownika.

- To technologia z powodzeniem stosowana w krajach Europy zachodniej. W USA udział przykrywanych reklam urósł z 0,6 do 3 proc. w 2019 roku. Dziś taka reklama dociera do 50 mln gospodarstw domowych. Trend rynkowy jestem zatem oczywisty. Wirtualna Polska chce go wyznaczać i kontynuować w Polsce - zaznaczał Jacek Świderski podczas prezentacji technologii.

Wirtualna Polska to holding spółek mediowych oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu horyzontalnego WP, prowadzi również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty czy WP abcZdrowie.

Zgodnie z badaniem Gemius/PBI, w lipcu 2019 roku z produktów internetowych WP korzystało 20,9 mln Polaków.

