Wirtualna Polska kupuje drugą farmę fotowoltaiczną za ponad 12 mln zł

sdagas 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Pobieranie energii ze źródeł naturalnych nie powinno być obłożone pobieraniem opłat. Jakim to prawem za słońce, wodę, powietrze rządy chcą pieniędzy? Rozumiem sprawę zdefiniowania ilości poboru np wody oraz jej przeznaczenia, ponieważ chroni to innych użytkowników natury lecz nie rozumiem czemu mam płacić za coś co jest powszechne na planecie i żaden rząd tego nie produkuje.