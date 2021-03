Wirtualna Polska przechodzi na zieloną energię. Centra danych będą zeroemisyjne

– Jest to wyzwanie dość ambitne, na pewno wymagające sporego hartu ducha naszego zespołu odpowiedzialnego za infrastrukturę techniczną. Jednak jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie zrealizować ten cel i możemy się nim podzielić ze światem – powiedział podczas konferencji Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualna Polska Holding.

Dlatego na stronie wp.pl uruchomiony został licznik, który pokazuje, o ile dzięki wprowadzonym zmianom spadła emisja dwutlenku węgla do atmosfery w porównaniu do 2020 roku. Już w 2020 roku Wirtualna Polska o 14 proc. zmniejszyła tzw. ślad węglowy, czyli emisję gazów cieplarnianych wyrażoną w ekwiwalencie CO2. Natomiast od początku tego roku plan przejścia na zieloną energię wszedł w nowy etap.

Ponadto, od wtorku użytkownicy strony głównej Wirtualnej Polski oraz ponad 20 serwisów należących do Wirtualnej Polski mogą włączyć tzw. tryb ciemny. Pozwala on na oszczędność energii w urządzeniach wykorzystujących ekrany typu OLED, na przykład w telefonach komórkowych. Dzięki trybowi ciemnemu pomieszczenia, w których korzysta się z komputerów wieczorami, mogą też być mniej oświetlone.

Wyniki w 2020 roku

We wtorek Wirtualna Polska Holding opublikowała wyniki za 2020 rok, w którym zanotowała ponad 81 mln złotych zysku netto. To oznacza wzrost o niemal 15 proc. w porównaniu do 2019 roku. Po czterech latach od startu rentowność osiągnęła również Telewizja WP. Wpływy w tym segmencie wzrosły o 30 proc.