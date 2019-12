Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. Kurs funta wystrzelił w mgnieniu oka

Gdy zerkniemy na wykres notowań pary funt-złoty, to zauważymy, że w czwartek po 23 kurs brytyjskiej waluty wystrzelił o ponad 10 groszy. Jeszcze chwilę wcześniej kosztował 5,06 zł, by po ogłoszeniu zdrożeć do 5,17 zł.

Dokładnie tak samo wygląda wykres funta względem euro i dolara. Tu również obserwujemy skokowy wzrost kursu tuż przed północą w czwartek. Z 1,18 do ponad 1,20 euro i z 1,31 do 1,35 dolara.

To oznacza, że Partia Konserwatywna znacząco umocniła swój mandat do rządzenia. A więc wszystko wskazuje na to, że brexit rzeczywiście dojdzie do skutku z końcem stycznia.