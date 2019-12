Budżet 2019 do zmiany. Sejm przyjął projekt ustawy

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 pojawiła się w Sejmie w środę wieczorem. Następnie pilnie weszła do porządku obrad na bieżącym posiedzeniu.

Powód? Rząd chce szybko "upchnąć" pewne wydatki jeszcze w tym roku, by odciążyć nieco przyszłoroczny budżet. Ten, który mimo wstępnych założeń nie wzbogaci się o 5 mld zł ze zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS.

Co więc wymyślili rządzący? Na przykład chcą zwiększyć o 2 mld zł fundusz zapasowy w NFZ. Te pieniądze mogłyby zostać przez tę jednostkę wydane do końca kwietnia 2020 roku. Tym samym nie trzeba by było tych pieniędzy dawać w przyszłym roku. Pierwsze dwa miliony zaoszczędzone.