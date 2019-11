Wyrok TSUE. Getin Noble Bank podliczył straty, ale dużego wzrostu pozwów nie ma

Na początku października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał decyzję ws. polskiej sprawy frankowej. Wyrok wskazał, że polskie sądy mogą unieważniać umowy kredytów we frankach . Spodziewano się, że klienci zasypią banki pozwami. Wydaje się, że tak dużej presji na banki jednak nie ma.

- Jest pewien wzrost liczby wpływu spraw. Nie ma zalewu. Oczekujemy, że to się może zmienić, ale do tej pory ten wzrost nie jest duży - przekonuje Marcin Romanowski, członek zarządu Getin Noble Banku. To jeden z banków, które chętnie udzielały kontrowersyjnych kredytów frankowych i ich udział w całym portfelu kredytowym banku jest duży.