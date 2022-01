Wystrzał na akcjach CD Projektu. Inwestorzy zareagowali na wielkie wydarzenie na rynku gier

To kolejny odważny ruch Microsoftu w tej branży - w 2020 r. gigant przejął studio Bethesda , właściciela praw do gier takich jak Doom i Fallout.

Polacy też inwestują

Tymczasem CD Projekt też przejmuje. Pod koniec października ubiegłego roku spółka podpisała umowę nabycia 60 proc. amerykańskiej spółki The Molasses Flood, znanej z gier survivalowych "The Flame in the Flood" oraz "Drake Hollow". Z kolei w lipcu tego roku spółka podpisała umowę nabycia Digital Scapes, studia deweloperskiego z siedzibą w Vancouver.