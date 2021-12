CD Projekt chce iść na ugodę z inwestorami z USA. Proponuje 2 mln dolarów

Rok temu mówiło się nawet, że roszczenia pozywających polską spółkę mogą w sumie sięgać blisko 1,4 mld zł. CD Projekt, choć nie przyznaje się do winy (co bardzo wyraźnie podkreśla w komunikacie i zawarte jest to też w treści ugody), zaproponował szybkie zakończenie sprawy i kwotę 1,85 mln dolarów.

Warunki, terminy i uzasadnienie ugody

Warto podkreślić, że to na razie tylko propozycja ugody wynikająca z dotychczasowych negocjacji z inwestorami z USA. "Doszło do sformułowania propozycji kluczowych warunków ewentualnej ugody, co do których - w razie ich uzgodnienia - zostałoby zawarte stosowne porozumienie na piśmie" - czytamy w czwartkowym komunikacie CD Projektu.