Zakaz handlu na korzyść Eurocashu. Małe sklepy dystansują hiper- i supermarkety

Eurocash zaprezentował wyniki drugiego kwartału. To właściciel: Delikatesów Centrum, Mili i Eko oraz dostawca sieci: abc, Euro, Groszek, Lewiatan, czyli jedna z największych sieci detalicznych w Polsce. Raporty Eurocashu dają obraz tego, co się w polskim handlu dzieje.

Z danych wynika, że sprzedaż detaliczna żywności w Polsce wzrosła w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (od sierpnia 2018 do lipca 2019) o 5,6 proc., w tym sklepy małoformatowe sprzedały o 6 proc. więcej. Traciły hiper- i supermarkety - sprzedaż tam malała o 0,3 proc. Likwidacja największych marketów Tesco ma swoje przyczyny. Najwyraźniej dla polskiego klienta kluczowa zaczyna być bliskość sklepu, a nie szeroki asortyment towarów do wyboru.

Zobacz też: Kłopotliwe przepisy ws. żywności. Pomysł na nowe oznaczenie terminu przydatności do spożycia

Giełda docenia

Patrząc na wyniki Eurocashu widać, że jego grupa sklepów rośnie szybciej niż rynek. Zyski netto grupy Eurocash wzrosły o 38 proc. dok do roku do 49,7 mln zł, a przychody o 12 proc. do 6,4 mld zł. Spółka znacząco przebiła tym oczekiwania analityków. W przypadku zysku netto o aż jedną piątą.