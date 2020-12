Złoty będzie się umacniał. Kurs euro może spaść poniżej 4,30

Coraz bliżej do końca 2020 roku, który był trudnym okresem dla polskiej waluty. Jeszcze na początku roku euro można było kupić za 4,24 zł, a niedawno kurs przekraczał 4,60 zł. Teraz jest niewiele powyżej 4,40 zł.

"Naszym zdaniem osłabienie złotego, do którego doszło po lecie, było niemal w całości powodowane obawami rynku dotyczącymi gwałtownego wzrostu liczby zakażeń i ponownego wprowadzenia restrykcji zarówno w kraju, jak i w Europie. Pomimo dotkliwości drugiej fali w Polsce uważamy nadal, że złoty w średnim i długim terminie powinien wrócić do poziomów bardziej zgodnych z silnymi fundamentami gospodarki" - oceniają.

Eksperci Ebury prognozują spadek kursu euro w pierwszym kwartale 2021 do 4,30 zł. Następnie powoli kurs powinien dalej osuwać się w dół, tak by przed końcem roku zejść do 4,25 zł.