Złoty jest najmocniejszy od 3 miesięcy

Środowy poranek przynosi wyhamowanie wczorajszego silnego umocnienia złotego. O godzinie 08:37 za euro trzeba było zapłacić 4,4482 zł (-0,1 gr), dolar kosztował 3,6808 zł (-0,4 gr), a szwajcarski franka 4,0933 zł (-0,3 gr). To najniższe wyceny tych walut od września br. I jakkolwiek w kolejnych godzinach może mieć miejsca korekta wtorkowego umocnienia złotego, to wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec jego aprecjacji.