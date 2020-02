Złoty traci przez strach przed koronawirusem, dolar najdroższy od października

O godzinie 09:40 kurs EUR/PLN rósł o 1,1 gr do 4,2705 zł, USD/PLN o 1,4 gr do 3,9440 zł, CHF/PLN o 1,3 gr do 4,0215 zł, a GBP/PLN o 0,8 gr do 5,1195 zł. W tej grupie walut szczególnie mocno wyróżnia się dolar, którego notowania rosną 5. kolejny dzień, a on sam jest najdroższy od pierwszej połowy października, zmierzając obecnie w kierunku psychologicznej bariery 4 zł.