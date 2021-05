ZPC Otmuchów. Turecki gigant przejmuje polską markę z 70-letnią tradycją

adam 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

co to za chora patologiczna polityka jak to sprzedaja firme 70 lat rradycji a rzad patrzy jak turasy wykupuja i nic nie robi? zenada. zmianiaja sie tylko partie, ale cel jest ten sam - wydoic Polskę do samego dna