PKO BP zamieni kredyty we frankach na złotowe. Klienci mają dostać propozycje ugód do końca czerwca

"PKO Bank Polski poinformował Sąd Okręgowy w Warszawie, że do końca czerwca 2021 roku w sprawach toczących się z powództwa kredytobiorców walutowych przeciw bankowi przedstawi propozycje zawarcia ugód w sprawach , w których w ocenie banku zawarcie ugody jest możliwe" - wskazał w środę bank w informacji przesłanej PAP.

Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Sądem Okręgowym Sylwia Urbańska potwierdziła w rozmowie z PAP, że do sądu wpłynęła informacja od PKO BP w tej sprawie. - Będziemy działać w miarę wpływania wniosków, nie planujemy systemowej organizacji ich rozpatrywania, bo w każdej sprawie indywidualnie każdy sędzia będzie decydował, czy kierować ją do mediacji - dodała.

Jak opisywała, termin ustawowy trwania mediacji to trzy miesiące, ale ten czas może być przedłużony, jeśli strony zwrócą się o to, mogą też wcześniej zawrzeć ugodę albo uznać, że nie dojdą do porozumienia.