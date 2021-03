Zrezygnował z dobrej posady w PGE. Spółka została bez dyrektora finansowego

To dość zaskakująca informacja, bo kadencja nowego zarządu z Pawłem Strączyńskim rozpoczęła się niewiele ponad rok temu. Na stanowisko wiceprezesa został powołany 20 lutego 2020 roku.

W przeszłości, od listopada 2018 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja. Od kwietnia 2018 do lutego 2019 był też wiceprezesem ZOWER Sp. z o.o. (spółka z grupy PGE Energia Ciepła).

Od 2016 do 2018 zasiadał w zarządzie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. oraz Spółki Energetycznej "Jastrzębie" S.A. Następnie był w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. W CV ma też wysokie stanowiska w prywatnych spółkach takich jak Protektor, Steinhoff International Holding czy ASP Polska.

Paweł Strączyński jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek: finanse i bankowość oraz Master of Business Administration - Executive MBA o specjalności zarządzanie średnim i dużym przedsiębiorstwem.