Zyski PZU wzrosły kilkukrotnie. Spółka chwali się rekordową wartością składek

To nie jest dziwne skoro odmawiają wypłaty odszkodowania . Idziesz chodnikiem, stajesz źle,strzela coś tobie w kolanie i ...jakoś dokuśtykasz do domu (pogotowie odmawia przyjazdu ) . Tam zgłaszasz się do lekarza , po torze przeszkód dostajesz się do odpowiedniego i ten po (prywatnym badaniu ,bo państwowe po ok 3 miesiącach bezpłatnie ) mówi co jest z kolanem . Operacja za rok (sukces ,bo w moim mieście za 4 lata ) ,potem prywatna rehabilitacja (państwowa za 7 m-cy ) ,stajesz na nogi ,ale z usuniętym elementem w kolanie . Zgłaszasz do PZU i oni nie wypłacają ,bo nie ma uszczerbku (usunięcie biologicznego elementu z ciała człowieka nie jest uszczerbkiem,to po co natura wyposażyła człowieka w ten element ? ) . Inna sprawa -choroba nowotworowa ,PZU nie wypłaca odszkodowania za wycięcie flaków ,bo chory sam się dostarczył do szpitala ,gdyby zrobiła to karetka to wypłaciliby . Takie warcaby funduje nam Pizetju