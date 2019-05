13. emerytura. Różnica zdań między premierem a minister pracy

Świadczenie będzie kosztować budżet 10 mld zł. Pojawiają się głosy, że jest to wyłącznie próba skuszenia wyborów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział na antenie WP, że jeśli PiS wygra wybory to 13 emerytura (zwana również "jarkowym") nie zniknie.

- 10-milionowa grupa emerytów i rencistów została słabo potraktowana przez III rzeczpospolitą. W wielu miejscach jest cały czas bieda. Chcemy eliminować tę biedę, gdzie to możliwe. 10 mld to dużo, ale jest to świadczenie dla 10 mln osób – zaznaczył szef rządu.