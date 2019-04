Osoby, które będą chciałby skorzystać z nowego programu 500 plus , powinny zapisać sobie dwie daty: 1 lipca i 1 sierpnia. Jak mówiła na antenie TVP Info minister Elżbieta Rafalska , są to terminy rozpoczęcia składania wniosków o udział w rządowym programie. Pierwszy dotyczyć będzie wniosków internetowych, a drugi – pisemnych.

- Środki nie są przyznawane z urzędu. Dopełnienie formalności jest koniecznie – mówiła Rafalska. I przypomniała, że do tej pory z programu 500 plus skorzystało 2 mln 400 tys. rodzin (czyli 3 mln 600 tys. dzieci).

Od 2016 do teraz na rządowe świadczenia wydano 71 mld zł. Większość (ok. 60 mld zł) trafiła jako świadczenia do rodzin, a reszta to koszty obsługi. W przyszłym roku budżetowym program ma kosztować 41 mld zł.