1500 plus. Rząd pracuje nad nowym programem. Oto kto zyska najbardziej

- Obejmuje 1,5 tys. zł na zapewnienie opieki nad małym dzieckiem do lat trzech , ale w takiej formie, żeby był realizowany cel opiekuńczy i aktywizacyjny. Chodzi o to, aby matki, rodzice mogli łączyć role zawodowe z rolami rodzicielskimi - powiedziała niedawnow TVN24 BiS szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

"Babciowe". Seniorzy mogą zyskać podwójnie

Projekt ma być gotowy w ciągu najbliższych kilku tygodni. Pojawił się jednak dodatkowy warunek do otrzymania "babciowego", mianowicie świadczeniobiorcy będą musieli zawrzeć umowę np. z członkiem rodziny, który ma opiekować się dzieckiem.

Świetnie, jeśli tę opiekę będzie sprawowała babcia, dziadek czy ktoś z rodziny, ale my nie chcemy wypychać babci, dziadka, cioci, wujka z rynku pracy. Chcemy, żeby z taką babcią, z takim dziadkiem czy innym członkiem rodziny zawarta była umowa aktywizacyjna, taka jak jest dla niań i opiekunek, żeby to była praca, bo praca opiekuńcza to praca – zapowiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.