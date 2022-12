2 mld zł z dodatków osłonowych. Wsparcie dla milionów gospodarstw

Resortu klimatu i środowiska zaznaczył, że wypłacono ponad 2 mld 32 mln 623 tys. zł. Pieniądze trafiły do 3 mln 362 tys. gospodarstw domowych. Pełne podsumowanie wypłat za cały rok poznamy w lutym 2023 r., gdyż to wojewodowie przekazują dane do ministerstwa.

Dwa dodatki

Dodatek osłonowy w podstawowej wysokości trafił do 1 755 123 gospodarstw domowych, a dodatek podwyższony do 1 606 877 domostw.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można było składać do 31 stycznia 2022 r. wówczas ich wypłata była realizowana w dwóch ratach do 31 marca i do 2 grudnia oraz do 31 października - w tym wypadku wypłata całego dodatku miała być zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.