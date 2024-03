2150 zł nowego dodatku. Minister mówi o szczegółach

Tata 33 min. temu zgłoś do moderacji 3 5 Odpowiedz

Wstałem już z barłogu i siedzę teraz na porannym klopie gdzie otacza mnie jabolowa aura tajemniczości i zapach mojego sponsora czyli PiS i programu melina 800 plus. Wczoraj naprawdę porządnie się nachlałem. Ale to nic. Właśnie otwieram kolejnego winiacza i zaraz znowu się nachlam. A dziś wpływa rodzinny kapitał libacyjny na najmłodszego 800 plusa! Ale to będą prawdziwe jabolowe Święta. Bardzo dziękuję rządowi PiS za prorodzinne programy społeczne.