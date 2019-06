300 plus. Prawo i Sprawiedliwość sięga po sprawdzony sposób. Rodzice dostaną 1,4 mld zł

1,4 mld zł - tyle pieniędzy dostaną w tym roku rodzice na książki, zeszyty, piórniki, plecaki, kredki, markery, teczki i co tylko szkoła i dzieci wymyślą. Lada chwila ruszy program "Dobry start", znany jako "Wyprawka+" lub po prostu "300+". To okazja dla rodziców, by dostać 300 zł na każde dziecko.

O czym trzeba pamiętać? 300 zł to 300 zł netto, czyli na rękę. Świadczenie zwolnione jest z podatków i składek. Żeby dostać pieniądze, trzeba się jednak zgłosić. Nikt nie zrobi tego za nas, pieniądze nie będą wypłacone automatycznie.

Co istotne, program nie posiada żadnego kryterium dochodowego.

Wnioski o wypłatę świadczenia na rok szkolny 2019/2020 będzie można składać już od pierwszego lipca. W tym terminie rodzice będą musieli skorzystać z drogi elektronicznej: bankowości internetowej lub portalu Empatia. Od 1 sierpnia z kolei będzie już można składać wnioski w formie papierowej.

Warto się jednak pośpieszyć. Im szybciej zostanie złożony wniosek, tym szybciej do rodziców dotrą pieniądze. Jeżeli rodzice złożą dokumenty od lipca do końca sierpnia, to wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września.

W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie oraz wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Co ważne, po pieniądze trzeba się zgłosić maksymalnie do 30 listopada. Po tym czasie pieniądze nie będą już wypłacane, program wróci w kolejnym roku.

Kto dostanie pieniądze?

Co do zasady środki można dostać na uczące się dzieci - nawet do 20. roku życia (pod warunkiem, że nauka została rozpoczęta przed 18-stką i jest kontynuowana na przykład w technikum lub 4-letniej szkole zawodowej), a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia.

Na 300 zł nie mogą liczyć studenci. W pierwszych latach łapią się tylko teoretycznie na świadczenie. W praktyce są jednak wykluczeni, bo studia - jako etap nauki - rozpoczynają po osiągnięciu 18. roku życia.

Od tego roku świadczenie będzie przysługiwać także na uczniów szkół dla dorosłych - w tym policealnych. Zmiana nie powoduje żadnych nowości w kryteriach wieku dziecka, na które przysługuje świadczenie.

Kto nie dostanie pieniędzy? Rodzice wysyłający dzieci do przedszkola lub na przygotowanie przedszkolne (niezależnie, czy odbywa się w przedszkolu, czy w szkole). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej argumentuje, że taka edukacja jest bezpłatna i "nie wiąże się z konicznością poniesienia dodatkowych wydatków na wyposażenie", więc i potrzeby przyznania wyprawki nie ma.

Co ciekawe, program "Dobry start" dopiero w tym roku może doczekać się ustawy, która go ureguluje. W tej chwili program realizowany jest na podstawie uchwały Rady Ministrów oraz rozporządzenia Rady Ministrów. Projekt ustawy - autorstwa resortu rodziny i pracy - pojawił się na początku kwietnia tego roku. Zasady programu nie ulegną zmianie. Projekt przewiduje po prostu przeniesienie rozwiązań - funkcjonujących dotychczas na poziomie uchwały i rozporządzenia - na grunt ustawy.

Nowości w programie pojawią się w przyszłym roku. Zmienią się wtedy terminy składania wniosków – na rok szkolny 2020/2021 o środki będzie można wnioskować "na papierze" już od 1 kwietnia (obecnie od 1 sierpnia), zaś drogą elektroniczną już od 1 lutego (obecnie od 1 lipca). Bez zmian pozostanie data końcowa okresu przyjmowania wniosków, czyli 30 listopada.

Co to zmienia? W przyszłym roku pieniądze rodzice otrzymają już podczas wakacji, w lipcu i sierpniu.

