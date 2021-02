5G to na razie tylko gadżet dla nielicznych. Ekspert mówi o technologicznym problemie

Od dawna m.in. operatorzy komórkowi reklamują wielką rewolucję związaną z 5G. Ogrom możliwości niektórych wręcz przeraził do tego stopnia, że lokalni politycy chcieli ograniczać możliwość stawiania masztów obsługujących tę technologię.

Technologia 5G to w Polsce jak na razie gadżet dla nielicznych. Żeby zaczęła służyć do rozwoju w przemyśle i całej gospodarce, trzeba zbudować ekosystem firm - wskazuje Michał Pajdak, ekspert z zakresu innowacji i technologii na rynku z WSB w Poznaniu.

Zauważa, że choć planowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej aukcja na częstotliwości z pasma 3,6 GHz jeszcze nie ruszyła, to operatorzy oferują już dostęp do tej technologii.

- Firmy chwalą się w reklamach usługą 5G, ale gdy spojrzeć na mapy zasięgów, to widzimy, że są one tak naprawdę oferowane bardzo wybiórczo, w kilku największych miastach, gdzie jest najwięcej bogatych klientów. Powszechnego dostępu do tej usługi nie ma i prędko nie będzie - podkreśla.