Polska zieloną wyspą. Stabilność fiskalna doceniona przez Komisję Europejską

pissim 36 min. temu

Ale jak to? Idę do sklepu, a tam wszystko 20-30% droższe niż przed rokiem. Czynsz 20% w górę. Aaaa, no tak, to przez peło wszystko, a my zielona wyspa. Czyli bez zmian.