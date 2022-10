8. pakiet sankcji na Rosję. Nieoficjalnie: jest porozumienie

Korespondentka podaje, że ostateczny kształt ósmego pakietu sankcji ma zostać zatwierdzony we wtorek. Jednak wśród propozycji ma znaleźć się limit cenowy na rosyjską ropę naftową przewożoną do państw trzecich.

Sankcje na Rosję wprowadzą limit cenowy

To by oznaczało, że Bruksela realizuje swoje wcześniejsze zapowiedzi , zgodnie z którymi Rosja miałaby zostać pozbawiona nawet 7 mld euro przychodów .

Co ciekawe, przecieki z wcześniejszych propozycji sugerowały, że UE będzie chciała iść inną drogą. Jeszcze przed ogłoszeniem referendów w okupowanych obwodach ukraińskich, Bruksela nie była przychylnie nastawiona do pomysłu limitu cenowego na surowce, którego domagały się władze 15 państw członkowskich. Proponowała zamiast tego obłożenie firm energetycznych podatkiem od nadmiarowych zysków .

Determinacja UE

Jeżeli jednak udało się przyjąć to rozwiązanie, to oznacza to, że swoje stanowisko złagodził Budapeszt. Jeszcze kilkadziesiąt godzin wcześniej przedstawiciele Węgier zapowiadali, że nie zgodą się na limit cenowy na rosyjski gaz.