Adam Glapiński walczy o drugą kadencję w NBP. Rząd nazywa "dobrym wujkiem"

Posłowie mają głosować nad kandydaturą Adama Glapińskiego na posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu. Do tej pory było wiele kontrowersji i spekulacji związanych z tym tematem. Po pierwsze wybór Adama Glapińskiego na kolejną kadencję w NBP, w czasie kiedy inflacja bije kolejne rekordy, budzi sporo kontrowersji i to nie tylko wśród polityków, ale także ekonomistów. Zjednoczona Prawica zwlekała też długo z przegłosowaniem tej kandydatury w Sejmie. Pojawiła się więc sugestie, że PiS szuka innego kandydata, który mógłby zastąpić Glapińskiego. Nieoficjalnie posłowie Jarosława Kaczyńskiego przyznawali w rozmowie z money.pl, że Glapiński może być dla nich obciążeniem, bo elektorat właśnie PiS będzie kojarzył z wysokimi cenami. Oficjalnie zaś żadnego problemu ma nie być i Adam Glapiński ma zostać wybrany na drugą kadencję.

Adam Glapiński broni dotychczasowych decyzji

Sam Adam Glapiński w piątek bardzo długo tłumaczył, dlaczego Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się ponownie podnieść stopy procentowe. Wielokrotnie mówił, że nie ma sobie nic do zarzucenia, według niego działania zarówno NBP, jak i RPP były dobre. Glapiński uważa, że w dobrym czasie zareagował na wzrost inflacji i nie ma sobie nic do zarzucenia. - Jeśli ktoś twierdzi, że można to było zrobić wcześniej, ma złą wolę . Wcześniejsze działanie byłoby niekompetentne — powiedział. Dodał, że teraz sytuacja w perspektywie dwudziestoletniej jest normalna, a niskie stopy procentowe były prezentem.

Prezes NBP pozytywnie o rządzie

Szef NBP pytany był podczas piątkowej konferencji również o rządowy pakiet wsparcia dla kredytobiorców i jego wpływ na inflację. Glapiński przyznał szczerze, jak to często ma w zwyczaju, że: działania rządu są przeciwne do polityki pieniężnej, ale bardzo szybko dodał, że NBP uważa je za wskazane.

Dodając też, że "z punku widzenia obywatelskiego, ludzkiego, my to absolutnie akceptujemy, bo nie chcemy, żeby to doprowadziło do dramatycznych sytuacji"