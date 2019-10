Afera Amber Gold. Końcowy fragment wyroku poznamy tuż przed wyborami

Jak ustaliło RMF FM, prowadzącej sprawę sędzi Lidii Jedynak zostało do odczytania kilka kart z tomu nr 55, a poprzednie posiedzenie zakończyła na 1/3 tego tomu. To daje tempo około 2/3 tomu na rozprawę.

Jeśli to tempo się utrzyma, to przy liczbie tomów do przeczytania (zostały jeszcze cztery) końcowe fragmenty wyroku będą odczytane w piątek 11 października. Czyli zaledwie na dwa dni przed wyborami.